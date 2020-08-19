Тихановская записала видеообращение к лидерам ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призывает европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Видеообращение обнародовано сегодня, передает УНН.
"Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными", - говорится в обнародованном обращении.
По ее словам, люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, "были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть". "Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", - говорится в обращении.
"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", - отметила Тихановская.
Она добавила, что "с целью способствовать мирной передачи власти", инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. "Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметила политик.
"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа", - подытожила Тихановская.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.