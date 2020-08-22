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Тихановская не планирует снова баллотироваться в президенты Беларуси

Киев • УНН

 • 13510 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае организации новых выборов. Об этом она заявила в интервью телеканалу “БелсатТВ”, передает УНН.

Тихановская не планирует снова баллотироваться в президенты Беларуси

“Я не планирую [баллотироваться] сама”, — заявила Тихановская.

На вопрос, будет ли ее муж Сергей Тихановский, который сейчас арестован в Беларуси, баллотироваться в президенты страны, она ответила так: “Освобождение политзаключенных — одно из требований всех бастующих. Это одно из требований всего белорусского народа”.

Тихановская считает, что в процесс урегулирования ситуации в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства.

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“Этот вопрос должен решаться внутри страны, без вмешательства извне. И именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в качестве посредника в переговорах с властями для прекращения того кризиса, который назрел в стране, и для проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов”, — сказала Тихановская.

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Как сообщал УНН, от имени Тихановской в Верховный суд Беларуси подали жалобу о непризнании президентских выборов. Ранее в ЦИК Беларуси заявили, что инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена.

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