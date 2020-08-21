У Білорусі санкції ЄС розцінили як "шкоду суверенітету" країни

“Зараз не 18 століття, не 2010 і навіть не 2015 рік. Республіка Білорусь — вже реальність. Реальність для Європи, реальність для Євросоюзу, реальність для кожної з ваших країн. Тому закликаю жити, контактувати і взаємодіяти з цією реальністю”, — заявив Макєй.

За його словами, погрози санкціями Білорусі з боку ЄС є втручанням в суверенітет країни.

“У нас далеко не завжди і не в усьому збігаються підходи. Але при перших серйозних випробуваннях для становлення нашої країни ви знову відразу закликаєте до санкцій. Цим по суті ви підтверджуєте правоту тих, хто не вірить в нашу суверенну здатність вибудувати рівноправні і вигідні всім сторонам відносини з вашими державами”, — заявив Макєй.

Він зазначив, що “це не перші санкції” в історії Білорусі.

“У нас зараз складна ситуація. Але яка з ваших країн не проходила хворобливі етапи національного дорослішання? Дайте і нам його пройти. Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів. Прошу пробачити, але ми не зможемо це розглядати інакше, як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Республіки Білорусь, і не зможемо це залишати без протидії”, — підкреслив Макєй.

Очільник МЗС Білорусі додав, що вірить “в можливості і перспективи нормальних, добросусідських, цивілізованих міждержавних відносин” з країнами ЄС: “Тому що це в інтересах усіх: і Білорусі, і Європи, і всієї Євразії. Прошу задуматися про це без емоцій”.

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська перед зустріччю глав держав ЄС випустила звернення, в якому закликала європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі.