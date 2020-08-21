У Білорусі санкції ЄС розцінили як "шкоду суверенітету" країни

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 157060 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 110923 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 102872 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 110795 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 130933 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 139971 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 224146 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216461 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186878 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176418 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3м/с
78%
Популярнi новини

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 34222 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 50388 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 14746 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 12574 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 19920 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 157049 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 160820 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 281341 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 304891 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 387388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 50426 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 34259 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50066 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51792 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127149 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Білорусі санкції ЄС розцінили як "шкоду суверенітету" країни

Київ • УНН

 • 12151 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макєй звернувся до міністрів закордонних справ країн Євросоюзу через погрозу санкціями. Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій МЗС Білорусі, передає УНН.

У Білорусі санкції ЄС розцінили як "шкоду суверенітету" країни

“Зараз не 18 століття, не 2010 і навіть не 2015 рік. Республіка Білорусь — вже реальність. Реальність для Європи, реальність для Євросоюзу, реальність для кожної з ваших країн. Тому закликаю жити, контактувати і взаємодіяти з цією реальністю”, — заявив Макєй.

За його словами, погрози санкціями Білорусі з боку ЄС є втручанням в суверенітет країни.

“У нас далеко не завжди і не в усьому збігаються підходи. Але при перших серйозних випробуваннях для становлення нашої країни ви знову відразу закликаєте до санкцій. Цим по суті ви підтверджуєте правоту тих, хто не вірить в нашу суверенну здатність вибудувати рівноправні і вигідні всім сторонам відносини з вашими державами”, — заявив Макєй.

Він зазначив, що “це не перші санкції” в історії Білорусі.

“У нас зараз складна ситуація. Але яка з ваших країн не проходила хворобливі етапи національного дорослішання? Дайте і нам його пройти. Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів. Прошу пробачити, але ми не зможемо це розглядати інакше, як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету Республіки Білорусь, і не зможемо це залишати без протидії”, — підкреслив Макєй.

Очільник МЗС Білорусі додав, що вірить “в можливості і перспективи нормальних, добросусідських, цивілізованих міждержавних відносин” з країнами ЄС: “Тому що це в інтересах усіх: і Білорусі, і Європи, і всієї Євразії. Прошу задуматися про це без емоцій”.

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська перед зустріччю глав держав ЄС випустила звернення, в якому закликала європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.62
Ethereum
$1,524.76