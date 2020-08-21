В Беларуси санкции ЕС расценили как "ущерб суверенитету" страны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратился к министрам иностранных дел стран Евросоюза из-за угроз санкциями. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном МИД Беларуси, передает УНН.
“Сейчас не 18 век, не 2010-й и даже не 2015 год. Республика Беларусь — уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью”, — заявил Макей.
По его словам, угрозы санкциями Беларуси со стороны ЕС являются вмешательством в суверенитет страны.
“У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами”, — заявил Макей.
Он отметил, что “это не первые санкции” в истории Беларуси.
“У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия”, — подчеркнул Макей.
Глава МИД Беларуси добавил, что верит “в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений” со странами ЕС: “Потому что это в интересах всех: и Беларуси и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций”.
Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призвала европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси.