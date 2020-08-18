Протесты в Беларуси: в ЕС начали разработку списка санкций

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126292 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107131 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127079 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102004 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104028 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101946 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Протесты в Беларуси: в ЕС начали разработку списка санкций

Протесты в Беларуси: в ЕС начали разработку списка санкций

Киев  •  УНН

 • 12740 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель дипломатии Евросоюза Набила Массрали, передает корреспондент УНН.

"Как известно, на последней видеоконференции Совета по иностранным делам, которая состоялась в пятницу, министры пришли к соглашению о необходимости наказания виновных в насилии, подавлении мирных протестов и фальсификации результатов выборов. Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси уже началась. Этот дополнительный список будет подготовлен Европейской службой внешних связей для обсуждения и последующего принятия странами-членами ЕС в Совете", - сказала Массрали.

По ее словам "работа уже началась, и я не могу предположить, когда именно он (список - ред.) будет готов".

Напомним, в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС согласились на санкции после жесткого подавления протестов в Республике Беларусь.

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