Протесты в Беларуси: в ЕС начали разработку списка санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель дипломатии Евросоюза Набила Массрали, передает корреспондент УНН.
"Как известно, на последней видеоконференции Совета по иностранным делам, которая состоялась в пятницу, министры пришли к соглашению о необходимости наказания виновных в насилии, подавлении мирных протестов и фальсификации результатов выборов. Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси уже началась. Этот дополнительный список будет подготовлен Европейской службой внешних связей для обсуждения и последующего принятия странами-членами ЕС в Совете", - сказала Массрали.
По ее словам "работа уже началась, и я не могу предположить, когда именно он (список - ред.) будет готов".
Напомним, в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС согласились на санкции после жесткого подавления протестов в Республике Беларусь.