Протести у Білорусі: в ЄС розпочали розробку списку санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Зовнішньополітична служба ЄС розпочала розробку списку санкцій відносно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів у Білорусі. Про це заявила у вівторок на брифінгу представник дипломатії Євросоюзу Набіла Массралі, передає кореспондент УНН.
"Як відомо, на останній відеоконференції Ради із закордонних справ, яка відбулася у п'ятницю, міністри дійшли згоди про необхідність покарання винних у насильстві, придушенні мирних протестів і фальсифікації результатів виборів. Робота над додатковими списками в рамках існуючих санкцій стосовно Білорусі вже розпочалася. Цей додатковий список буде підготовлений Європейською службою зовнішніх справ для обговорення і подальшого прийняття країнами-членами ЄС у Раді", - сказала Массралі.
За її словами, "робота вже розпочалася, і я не можу припустити, коли саме він (список - ред.) буде готовий".
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 серпня, міністри закордонних справ ЄС погодилися на санкції після жорсткого придушення протестів у Республіці Білорусь.