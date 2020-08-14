ЕС дал "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Министры иностранных дел ЕС согласились на санкции после жесткого подавления протестов в Республике Беларусь. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter, передает УНН.
"Министры иностранных дел государств ЕС согласились дать зеленый свет санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал журналист.
Об утверждении санкций сообщило также агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.
По его словам, большинство министров иностранных дел ЕС выступают за введение санкций в отношении лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против протестующих.
"Мы считаем, что ограничения относительно страны, этих чиновников, не могут нанести вред обществу", - сказал Чапутович на пресс-конференции, в то время как министры иностранных дел ЕС продолжали переговоры.
Напомним, ранее Совет Европейского Союза заявил, что следит за событиями в Беларуси и осуждает действия власти по отношению к людям, которые вышли на акции протеста. Белорусские власти призывают освободить всех задержанных.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу ранее заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси из-за президентских выборов и новых беспорядков в стране.