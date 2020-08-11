В ЕС изучают возможность санкций против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Совет Европейского Союза следит за событиями в Беларуси и осуждает действия власти по отношению к людям, которые вышли на акции протеста. Белорусские власти призывают освободить всех задержанных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"9 августа в Республике Беларусь состоялись выборы президента. ЕС внимательно следит за происходящим. Во время избирательной кампании народ Беларуси обнаружил стремление к демократическим переменам. Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Государственные органы власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, повлекшее по меньшей мере одну смерть и много травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тысячи людей были задержаны на массовых мероприятиях из-за своего выражения взглядов.
"Мы призываем белорусское политическое руководство начать настоящий и всеобъемлющий диалог с широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия. ЕС продолжит поддерживать демократическое, независимое, суверенное государство, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси из-за протестов в больницах с различными видами травм оказалось 200 человек. Сообщается, что один человек погиб до осмотра врачей.