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У Білорусі після двох днів протестів в лікарні потрапили більше 200 людей, є загиблий

У Білорусі після двох днів протестів в лікарні потрапили більше 200 людей, є загиблий

Київ • УНН

 • 16385 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Білорусі через протести в лікарнях з різними видами травм опинилося 200 людей. Повідомляється, що одна людина загинула до огляду лікарями. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я РБ, передає УНН з посиланням на Tut.by.

"Всім громадянам, які постраждали під час несанкціонованих вуличних акцій, надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі. В останні 2 дні після несанкціонованих вуличних акцій в службу швидкої медичної допомоги та в лікарні звернулися громадяни з різними травмами. На сьогоднішній момент в стаціонарах республіки перебувають на лікуванні трохи більше 200 людей. В тому числі, з забоями м'яких тканин, травмами кінцівок", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що кілька людей були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, а також з травмами грудної клітини і живота. В основному травми легкого ступеня тяжкості. Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Стан їх стабілізовано.

"На жаль, одна людина загинула. Смерть настала до огляду лікарями швидкої медичної допомоги", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, що слідчий комітет Білорусі відкрив 21 кримінальну справу "за фактами масових заворушень і насильства стосовно органів внутрішніх справ".

Як раніше повідомляв УНН, в Білорусі затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту після президентських виборів.

Також нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

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