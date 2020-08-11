В Беларуси после двух дней протестов в больницу попали более 200 человек, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Беларуси из-за протестов в больницах с различными видами травм оказалось 200 человек. Сообщается, что один человек погиб до обсмотра врачами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РБ, передает УНН со ссылкой на Tut.by.
"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницу обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть более 200 человек. В том числе, с ушибами мягких тканей, травмами конечностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам требуется проведение операций. Состояние их стабилизировано.
"К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
Напомним, что следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное дело "по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении органов внутренних дел".
Как ранее сообщал УНН, в Беларуси задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста после президентских выборов.
Также напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.