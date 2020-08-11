У ЄС вивчають можливість санкцій проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Рада Європейського Союзу стежить за подіями в Білорусі і засуджує дії влади по відношенню до людей, які вийшли на акції протесту. Білоруську владу закликають звільнити всіх затриманих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
“9 серпня в Республіці Білорусь відбулися вибори президента. ЄС уважно стежить за подіями. Під час виборчої кампанії народ Білорусі виявив прагнення до демократичних змін. Однак вибори не були ні вільними, ні справедливими. Державні органи влади застосували непропорційне та неприйнятне насильство, що спричинило щонайменше одну смерть та багато травм”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тисячі людей були затримані на масових заходах через своє вираження поглядів.
“Ми закликаємо білоруське політичне керівництво розпочати справжній та всеохоплюючий діалог із широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства. ЄС продовжить підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу та стабільну Білорусь”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі через протести в лікарнях з різними видами травм опинилося 200 людей. Повідомляється, що одна людина загинула до огляду лікарями.