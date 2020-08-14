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ЄС дав "зелене світло" санкціям щодо Білорусі

ЄС дав "зелене світло" санкціям щодо Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС погодилися на санкції після жорсткого придушення протестів в Республіці Білорусь. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.

"Міністри закордонних справ держав ЄС погодилися дати зелене світло санкціям проти Білорусі. Робочі групи складуть списки", - написав журналіст.

Про затвердження санкцій повідомило також агентство Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовіча.

За його словами, більшість міністрів закордонних справ ЄС виступають за введення санкцій щодо осіб, відповідальних за організацію президентських виборів в Білорусі і за застосування сили проти учасників протесту.

"Ми вважаємо, що обмеження щодо країни, цих урядовців, не можуть завдати шкоди суспільству", - сказав Чапутовіч на пресконференції, в той час як міністри закордонних справ ЄС продовжували переговори.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу заявила, що стежить за подіями в Білорусі і засуджує дії влади по відношенню до людей, які вийшли на акції протесту. Білоруську владу закликають звільнити всіх затриманих.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю під час візиту до Праги раніше заявив, що США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори і нові заворушення в країні.

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