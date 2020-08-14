ЄС дав "зелене світло" санкціям щодо Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС погодилися на санкції після жорсткого придушення протестів в Республіці Білорусь. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.
"Міністри закордонних справ держав ЄС погодилися дати зелене світло санкціям проти Білорусі. Робочі групи складуть списки", - написав журналіст.
Про затвердження санкцій повідомило також агентство Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовіча.
За його словами, більшість міністрів закордонних справ ЄС виступають за введення санкцій щодо осіб, відповідальних за організацію президентських виборів в Білорусі і за застосування сили проти учасників протесту.
"Ми вважаємо, що обмеження щодо країни, цих урядовців, не можуть завдати шкоди суспільству", - сказав Чапутовіч на пресконференції, в той час як міністри закордонних справ ЄС продовжували переговори.
Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу заявила, що стежить за подіями в Білорусі і засуджує дії влади по відношенню до людей, які вийшли на акції протесту. Білоруську владу закликають звільнити всіх затриманих.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю під час візиту до Праги раніше заявив, що США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори і нові заворушення в країні.