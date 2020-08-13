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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101374 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106901 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126826 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101087 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101922 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103916 просмотра

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Помпео допустил введение санкций против Беларуси

Помпео допустил введение санкций против Беларуси

Киев  •  УНН

 • 15082 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. США могут ввести санкции против Беларуси за президентских выборов и дальнейшие беспорядки в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу, текст которого публикует Госдепартамент, передает УНН.

На вопрос о возможных санкциях против Минска или прекращении поставок нефти, Помпео не исключил их в будущем. “Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии”, — заявил он.

По словам Помпео, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем формате, но и в многостороннем варианте. Помпео отметил, что точный механизм влияния на Беларусь еще предстоит определить после того, как ситуация в стране стабилизируется.

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Госсекретарь назвал прошедшие в Беларуси выборы несвободными и несправедливыми. “Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось”, — пояснил Помпео.

Он рассказал, что ситуацию в Беларуси США обсудят с европейскими партнерами, чтобы выработать решения, которые пойдут на благо белорусского народа.

Ранее о санкциях говорили против Беларуси заговорили в ЕС.

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