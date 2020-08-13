Помпео допустив введення санкцій проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори та подальші заворушення в країні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю під час візиту до Праги, текст якого публікує Держдепартамент, передає УНН.
На питання про можливі санкції проти Мінська або припинення поставок нафти, Помпео не виключив їх в майбутньому. “Упевнений, ми розглянемо всі ці речі. Але тут важливі критерії”, — заявив він.
За словами Помпео, США розглядає можливість введення санкцій не тільки в односторонньому форматі, але і в багатосторонньому варіанті. Помпео зазначив, що точний механізм впливу на Білорусь ще належить визначити після того, як ситуація в країні стабілізується.
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Держсекретар назвав минулі в Білорусі вибори не вільними і несправедливими. “Ми були глибоко розчаровані тим, що вибори були не вільними і несправедливими. Ми бачили таке раніше і шкодуємо, що саме це повторилося”, — пояснив Помпео.
Він розповів, що ситуацію в Білорусі США обговорюватимуть з європейськими партнерами, щоб виробити рішення, які підуть на благо білоруського народу.
Раніше про санкції говорили проти Білорусі заговорили у ЄС.
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