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У сенаті США пригрозили санкціями Лукашенко за “напад на демократію”

У сенаті США пригрозили санкціями Лукашенко за “напад на демократію”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сенатор-демократ Роберт Менендес закликав перерахувати голоси виборців і провести нові вибори президента Білорусі. За його словами, минулі в неділю вибори були фікцією, а президент республіки Олександр Лукашенко виправдовує репутацію диктатора, передає УНН із посиланням на сайт американського сенатора.

Головний демократ в комітеті американського сенату із закордонних справ Роберт Менендес заявив, що влада США і Європейського союзу можуть ввести санкції відносно президента Білорусі Олександра Лукашенко, якщо в республіці не припиниться “напад на демократію”.

“Олександр Лукашенко виправдовує свою репутацію останнього диктатора Європи. Недільні вибори були фікцією і трагедією для білоруського народу, який серйозно ризикнув заради свободи”, — сказав він.

За словами Менендеса, зараз “міжнародне співтовариство не повинно коливатися в незмінній підтримці демократії, прав людини і сподівань білоруського народу, який заслуговує набагато більшого”.

“У цьому ключі адміністрація (президента США Дональда) Трампа повинна дати зрозуміти, що будь-які недавні досягнення в двосторонніх відносинах між США і Білорусю не принесуть користі, якщо білоруська влада не проведе точний підрахунок недільних бюлетенів або не проведе повторні вибори відповідно до міжнародно визнаними демократичними стандартами”, — вважає Менендес.

Він додав, що “якщо цей шалений напад на демократичні цінності продовжиться”, то влада США і ЄС швидко відновлять санкції відносно Лукашенка і його соратників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Литви: Євросоюзу слід обговорити санкції проти Білорусі

Як повідомляв УНН, США стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі і закликають білоруський уряд не перешкоджати мирним зібранням. Своє занепокоєння також висловив генеральник секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечувати повну повагу свободи вираження думок та мирних зібрань.

Нагадаємо, 10 серпня у Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку. Також відомо про протести у інших містах Білорусі, зокрема у Гродно. МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів, хоча раніше заперечували, що під час протестів є загиблі, та повідомляли про біля 3 тис. затриманих.

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