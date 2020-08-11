У сенаті США пригрозили санкціями Лукашенко за “напад на демократію”

Як повідомляв УНН, США стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі і закликають білоруський уряд не перешкоджати мирним зібранням. Своє занепокоєння також висловив генеральник секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечувати повну повагу свободи вираження думок та мирних зібрань.

Нагадаємо, 10 серпня у Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку. Також відомо про протести у інших містах Білорусі, зокрема у Гродно. МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів, хоча раніше заперечували, що під час протестів є загиблі, та повідомляли про біля 3 тис. затриманих.