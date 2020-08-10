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США та ООН стурбовані протестами після виборів у Білорусі

США та ООН стурбовані протестами після виборів у Білорусі

Київ • УНН

 • 15503 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. США стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі і закликають білоруський уряд не перешкоджати мирним зібранням. Про це заявила прессекретар Білого дому Кейлі Макенані, передає УНН.

"Ми глибоко стурбовані президентськими виборами у Білорусі. Обмеження доступу кандидатів до виборів, заборона незалежних спостерігачів, залякування опозиційних кандидатів, затримання мирних демонстрантів і журналістів зіпсували процес", – сказала Макенані.

За її словами, США сподіваються, що влада Білорусі буде поважати права своїх громадян, не буде заважати мирним зібранням та застосовувати насильство по відношенню до демонстрантів.

Ситуацією в Білорусі занепокоєні і в ООН. За словами прессекретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, генсек Організації Антоніу Гутерріш "продовжує з великою стурбованістю стежити за ситуацією в цій країні, в тому числі за повідомленнями про протести після виборів і насильство в минулу ніч в столиці Мінську, а також в інших містах".

Окрім того, Гутерріш закликав білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечувати повну повагу свободи вираження думок та мирних зібрань.

Як повідомляв УНН, у Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку.

Нагадаємо, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та міліцією минулої ночі сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Міліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі, одна людина загинула. У МВС Білорусі заперечили, що під час протестів є загиблі, та повідомили про біля 3 тис. затриманих.

За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців. За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців. У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської – головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

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