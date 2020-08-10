США и ООН обеспокоены протестами после выборов в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, передает УНН.
“Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Беларуси. Ограничение доступа кандидатов к выборам, запрет независимых наблюдателей, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов испортили процесс”, — сказала Макенани.
По ее словам, США надеются, что власти Беларуси будут уважать права своих граждан, не будут мешать мирным собраниям и откажутся от применения насилия по отношению к демонстрантам.
Ситуацией в Беларуси обеспокоены и в ООН. По словам пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, Генсек Организации Антониу Гутерриш “продолжает с большой озабоченностью следить за ситуацией в этой стране, в том числе за сообщениями о протестах после выборов и насилием в минувшую ночь в столице, в Минске, а также в других городах”.
Кроме того, Гутерриш призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.
Как сообщал УНН, в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.
Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и милицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Милиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие, один человек погиб. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.
По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.