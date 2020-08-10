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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83431 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101994 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126841 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107429 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127432 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101287 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102113 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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США и ООН обеспокоены протестами после выборов в Беларуси

США и ООН обеспокоены протестами после выборов в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 15499 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, передает УНН.

“Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Беларуси. Ограничение доступа кандидатов к выборам, запрет независимых наблюдателей, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов испортили процесс”, — сказала Макенани.

По ее словам, США надеются, что власти Беларуси будут уважать права своих граждан, не будут мешать мирным собраниям и откажутся от применения насилия по отношению к демонстрантам.

Ситуацией в Беларуси обеспокоены и в ООН. По словам пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, Генсек Организации Антониу Гутерриш “продолжает с большой озабоченностью следить за ситуацией в этой стране, в том числе за сообщениями о протестах после выборов и насилием в минувшую ночь в столице, в Минске, а также в других городах”.

Кроме того, Гутерриш призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.

Как сообщал УНН, в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.

Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и милицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Милиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие, один человек погиб. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.

По предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей. В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

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