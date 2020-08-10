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Протести у Білорусі тривають: у Гродно затримання, центр міста оточений

Протести у Білорусі тривають: у Гродно затримання, центр міста оточений

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Гродно сьогодні ввечері знову почалися затримання, очевидці повідомляють, що всього затримано близько 200-300 осіб. Про це пише білоруське видання "Радіо Свобода", передає УНН.

"Затримання почалися до того, як більшість затриманих були звільнені зі слідчого ізолятора під час акції протесту 9 серпня. Ті, хто був звільнений зі слідчого ізолятора, повідомили, що протягом дня були доставлені нові затримані. Весь центр міста оточений, рух перекрито. Всіх, кому вдалося пройти облогу, тут же відвезли і "упаковують" в автозаки поліцейські в чорній формі і касках. У слідчий ізолятор вже доставлено близько 5 автозаків", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди нічого не скандують, виходять без прапорів, просто мирно ходять на вулиці або гуляють, проте міліція "забирає всіх без розбору".

"Вчора міліція говорила про 500 затриманих. Люди сиділи по 12 чоловік в 4-х місцевих камерах, без питної води і без їжі, з вологим підлогою. Спати було неможливо, було дуже душно", – пише видання.

Як повідомляв УНН, у Мінську 10 серпня почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку.

Нагадаємо, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та поліцією минулої ночі сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі. У МВС Білорусі заперечили, що під час протестів є загиблі, та повідомили про біля 3 тис. затриманих.

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