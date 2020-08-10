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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81656 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101636 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126271 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107120 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127070 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101172 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102003 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104026 просмотра

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Протесты в Беларуси продолжаются: в Гродно задержания, центр города оцеплен

Протесты в Беларуси продолжаются: в Гродно задержания, центр города оцеплен

Киев  •  УНН

 • 24068 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Гродно сегодня вечером снова начались задержания, очевидцы сообщают, что всего задержано около 200-300 человек. Об этом пишет белорусское издание “Радио Свобода”, передает УНН.

“Задержания начались до того, как большинство задержанных были освобождены из следственного изолятора во время акции протеста 9 августа. Те, кто был освобожден из следственного изолятора, сообщили, что в течение дня были доставлены новые задержанные. Весь центр города оцеплен, движение перекрыто. Всех, кому удалось пройти осаду, тут же отвезли и „упаковывают“ в автозаки полицейские в черной форме и касках. В следственный изолятор уже доставлены около 5 автозаков”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди ничего не скандируют, выходят без флагов, просто мирно ходят на улице или гуляют, однако милиция “забирает всех без разбора”.

“Вчера милиция говорила о 500 задержанных. Люди сидели по 12 человек в 4-х местных камерах, без питьевой воды и без еды, на влажном полу. Спать было невозможно, было очень душно”, — пишет издание.

Как сообщал УНН, в Минске 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.

Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и полицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.

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