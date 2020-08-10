Протесты в Беларуси продолжаются: в Гродно задержания, центр города оцеплен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Гродно сегодня вечером снова начались задержания, очевидцы сообщают, что всего задержано около 200-300 человек. Об этом пишет белорусское издание “Радио Свобода”, передает УНН.
“Задержания начались до того, как большинство задержанных были освобождены из следственного изолятора во время акции протеста 9 августа. Те, кто был освобожден из следственного изолятора, сообщили, что в течение дня были доставлены новые задержанные. Весь центр города оцеплен, движение перекрыто. Всех, кому удалось пройти осаду, тут же отвезли и „упаковывают“ в автозаки полицейские в черной форме и касках. В следственный изолятор уже доставлены около 5 автозаков”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что люди ничего не скандируют, выходят без флагов, просто мирно ходят на улице или гуляют, однако милиция “забирает всех без разбора”.
“Вчера милиция говорила о 500 задержанных. Люди сидели по 12 человек в 4-х местных камерах, без питьевой воды и без еды, на влажном полу. Спать было невозможно, было очень душно”, — пишет издание.
Как сообщал УНН, в Минске 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.
Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и полицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие. В МВД Беларуси опровергли, что во время протестов есть погибшие, и сообщили об около 3 тыс. задержанных.