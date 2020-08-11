В сенате США пригрозили санкциями Лукашенко из-за "нападения на демократию"

Как сообщал УНН, США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Свою обеспокоенность также выразил генеральник секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.

Напомним, 10 августа в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку. Также известно о протесты в других городах Беларуси, в частности в Гродно. МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов, хотя отрицали, что во время протестов есть погибшие, и сообщали о около 3 тыс. задержанных.