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Президент Литви: Євросоюзу слід обговорити санкції проти Білорусі

Президент Литви: Євросоюзу слід обговорити санкції проти Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюзу слід обговорити санкції проти Білорусі у відповідь на дії влади країни проти опозиції та протестувальників. Про це 10 серпня повідомив портал delfi, передає УНН.

“Динаміка така, що ми повинні серйозно говорити про санкції щодо Білорусі, тому що те, що відбувається зараз навіть здалека не схоже на репресії, які режим проводив в останні роки”, — цитує президента Литви видання.

“Ми не можемо дивитися на це крізь пальці”, — додав Науседа.

За його словами, співпраця Литви з владою Білорусі буде залежати від ситуації з правами людини.

Раніше президент Литви Науседа разом зі своїм польским колегою Анджеєм Дудою засудили насильство силовиків проти протестувальників.

Як повідомляв УНН, США стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі і закликають білоруський уряд не перешкоджати мирним зібранням. Своє занепокоєння також висловив генеральник секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечувати повну повагу свободи вираження думок та мирних зібрань.

Нагадаємо, 10 серпня у Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку. Також відомо про протести у інших містах Білорусі, зокрема у Гродно. МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів, хоча раніше заперечували, що під час протестів є загиблі, та повідомляли про біля 3 тис. затриманих.

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