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Вибори в Білорусі: президенти Польщі та Литви засудили насильство силовиків

Вибори в Білорусі: президенти Польщі та Литви засудили насильство силовиків

Київ • УНН

 • 15076 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда та його литовський колега Гітанас Науседа засудили розгон білоруських протестувальників силовиками, після проведення в Білорусі президентських виборів. Про це 9 серпня повідомило "Польске радіо", передає УНН.

“Як сусіди Білорусі ми закликаємо білоруську владу в повній мірі визнавати і поважати основні демократичні стандарти. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянські права, включаючи права національних меншин і свободу висловлювання думок”, — йдеться у спільній заяві президентів Польщі і Литви.

Президенти вважають, що “діалог — це завжди кращий спосіб забезпечити соціальний розвиток і обговорити реформи і політику”.

“Ми ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі з максимальною повагою і сподіваємося, що будуть створені умови для поглиблення співпраці з народом та державними інститутами Білорусі”. — вони написали.

За словами Анджея Дуди та Гітанаса Науседи, тісніша співпраця з Євросоюзом відповідає інтересам Білорусі.

“Ми хочемо, щоб двері цієї співпраці залишалися відкритими, і ми готові і далі підтримувати Білорусь на шляху поглиблення відносин з єдиною європейською сім’єю”, — повідомили вони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести у Білорусі після виборів: Тихановська закликала силовиків зупинити насильство

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. О 20:00 неділі (співпадає з часом Києва) виборчі дільниці були зачинені. У деяких білоруських містах правоохоронці почали затримувати людей, які після закінчення виборів залишились поблизу виборчих дільниць. Раніше видання “Радыё Свабода” повідомляло, що у Мінську після завершення голосування на президентських виборах площу Незалежності оточили, всі виходи на неї були закриті.

Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.

В ніч на 10 серпня в містах Білорусі розпочались масові протести та сутички з силовиками. Правоохоронці, зокрема співробітники ОМОНу (АМАПу), затримували людей, використовували світлошумові гранати, водомети та резинові кулі для розгону протестувальників. В окремих містах силовики опустили щити та не заважали діям протестувальників.

На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

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