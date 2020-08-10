Выборы в Беларуси: президенты Польши и Литвы осудили насилие силовиков

Перед этим были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%. Однако впоследствии у Тихановской объявили о победе в первом туре на некоторых избирательных участках. По информации иностранных наблюдателей, результаты экзит-полов за рубежом показали у Тихановской более 81% голосов.

В ночь на 10 августа в городах Беларуси начались массовые протесты и столкновения с силовиками. Правоохранители, в частности сотрудники ОМОНа (АМАПа), задерживали людей, использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули для разгона протестующих. В отдельных городах силовики опустили щиты и не мешали действиям протестующим.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацька, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.