МЗС країн Люблінського трикутника закликали Лукашенко звільнити затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн Люблінського трикутника, зробили спільну заяву щодо ситуації у Білорусі й закликали владу країни утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву оприлюднену МЗС України.
“Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі”, — йдеться у заяві.
Також зазначається, що повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку очільники МЗС повністю підтримуємо.
“Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь. За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові. Благополуччя та процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи та особливо для нашого регіону”, — зазначено у заяві.
Країни-учасники Люблінського трикутника підкреслюють, що зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього.
Нагадаємо, що Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу “за фактами масових безладів і насильства по відношенню до органів внутрішніх справ”.