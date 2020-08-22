Тихановская назвала условия, при которых вернется в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала условия, при которых вернется в страну. Об этом она заявила в интервью телеканалу "БелсатТВ", передает УНН.
На вопрос, при каких условиях Тихановская, которая сейчас находится с детьми в Литве, вернется в Беларусь, она ответила так: "Когда я и мои дети будут чувствовать себя в безопасности".
По ее словам, при нынешней власти в Беларуси это невозможно. Она добавила, что смена власти в Беларуси "это большой стимул" для ее возвращения.
Как сообщал УНН, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае организации новых выборов.