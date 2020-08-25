Тіхановська назвала своєю задачою підготовку нових виборів у Білорусі

“Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме — на підготовку до нових чесних і прозорих виборів”, — сказала Світлана Тіхановська, відповідаючи на питання про те, що вона збирається робити, якщо стане тимчасовим президентом Білорусі.

Вона також зазначила, що навколо неї вже “утворилася команда з фахівців”, які допоможуть їй “в цей складний період”.

Повідомляється, що за час перебування Світлани Тіхановської у Вільнюсі, де вона знаходиться після свого вимушеного від’їзду з Мінська, екскандидатка в президенти Білорусі встигла поспілкуватися з деякими світовими лідерами. За її словами, всі вони були “дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, що встали на захист своїх прав”.

Також уточнюється, що президент США Дональд Трамп з Тіхановською не зв’язувався, проте розмова з представниками американської адміністрації у неї був.

Повідомляється, що російська сторона поки що утримується від контактів зі Світланою Тіхановською і членами Координаційної ради опозиції, створеної її прихильниками в Білорусі. При цьому Тіхановська запевнила, що вони готові до спілкування.

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“Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні”, — додала Світлана Тіхановском.

За її словами, Білорусь хотіла б мати близькі економічні і політичні відносини з усіма країнами. Головною умовою для цього є незалежність Білорусі.

Нагадаємо, від імені Тіхановської до Верховного суду Білорусі подали скаргу про невизнання виборів.