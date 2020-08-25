Тихановська в Европарламенте заявила, что революция в Беларуси не геополитическая
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси не имеют геополитического подтекста. Об этом она сказала, выступая по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам Европарламента во вторник, передает УНН со ссылкой на DW.
"Революция в Беларуси не геополитическая - она не является ни пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской", - заявила Тихановская.
Оппозиционная кандидат в президенты сказала, что рассчитывает добиться новых выборов "с помощью диалога" с действующей властью. Она также призвала международное сообщество "оказать содействие этому диалогу".
Выступление Светланы Тихановской встратили в комитете Европарламента аплодисментами, пишет издание.
Как сообщал УНН, ранее Светлана Тихановская заявила , что если она станет временным президентом - ее задачей будет организация команды для подготовки новых выборов в Беларуси.