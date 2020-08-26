Протести у Білорусі: Тіхановська заявила, що інші держави не повинні втручатися у вибори в республіці

Як зазначає телеканал, їй було поставлено питання про можливість прийняття будь-яких заходів Росією в зв’язку з ситуацією в Білорусі. “Ми не Росія. Ми — Білорусь”, — наводиться її відповідь. “Наш народ хоче жити в демократичній країні. Це йому вирішувати. Я думаю, що жодна інша держава не має впливати на рішення нашого народу”, — сказала вона. Як уточнюється в публікації, Тіхановська підкреслила, що учасники протестів в Білорусі не дотримуються прозахідного і антиросійського настрою.

Говорячи про те, що відбувається в Білорусі, Тіхановська сказала: “Всі ці арешти не вплинуть на устремління і бажання білоруського народу і його боротьбу за права”. “Я повинна визнати, що ми більше не опозиція. Ми — більшість”, — зазначила вона. За її словами, народ Білорусі змінився і “не відступить”.

Говорячи про чинного президента Олександра Лукашенка, вона підкреслила: “Ми ніколи не забудемо насильства, яке він здійснював щодо білоруського народу, йому слід це розуміти”.

На питання, чи відчуває вона страх, Тіхановська відповіла: “Звичайно, мені кожен день страшно”. “Кожен день я переступаю через свій страх”, — додала вона.

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Додамо, раніше Тіхановська заявила, що революція в Білорусі не геополітична.