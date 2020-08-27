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Тіхановська заявила, що протестні виступи в Білорусі "не видихаються"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що "виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою". Про це вона сказала в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви", передає УНН.

Тіхановська заявила, що протестні виступи в Білорусі "не видихаються"

"Протести не видихаються. Вони йдуть своєю чергою. Звичайно, протягом тижня десь ступінь напруження може знижуватися, але на вихідних все повернеться в своє русло. І головна причина, що люди більше не готові приймати президента. Вони втратили до нього довіру, і ми будемо йти до перемоги", - сказала Світлана Тіхановська.

За її словами, і протести, і страйки йдуть повним ходом. І люди не здадуться, не припинять, поки не буде виконана головна їхня вимога.

"Наші протести, вони принципово мирні. Білоруси - мирний народ, і ми не будемо переходити цю межу ні в якому разі. У нас люди хочуть одного - щоб Лукашенко пішов. І ми цього доб'ємося шляхом мирних демонстрацій і страйків", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, Тіхановська заявила, що інші держави не повинні втручатися у вибори в республіці.

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