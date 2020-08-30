На протестах в Мінську затримали вже 125 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У центрі Мінська в неділю затримані 125 осіб, які брали участь в протестних акціях. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МВС Білорусі, передає УНН.
"За участь у несанкціонованій акції протесту в неділю в Мінську за станом на 16:00 затримані 125 осіб", - сказала офіційний представник МВС Ольга Чемоданова.
За її словами, стосовно затриманих "розпочато адміністративний процес за участь у несанкціонованих масових заходах".
Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську та інших містах Білорусі проходить Марш миру і незалежності.