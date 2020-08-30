На протестах в Минске задержали уже 125 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В центре Минска в воскресенье задержаны 125 человек, участвовавших в протестных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруси, передает УНН.
"За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 задержаны 125 человек", - сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, в отношении задержанных "начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".
Как сообщал УНН, сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш мира и независимости.