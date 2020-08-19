ЄС не визнає вибори в Білорусі, обіцяє санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Глави держав і урядів країн ЄС не визнають результатів виборів президента Білорусі”, - йдеться в повідомленні з посиланням на слова канцлера ФРН Ангели Меркель за підсумками саміту лідерів ЄС в Брюсселі 19 серпня.
За її словами, голосування не було ні справедливим, ні вільним.
“Вибори не були ні справедливими, ні вільними, і з цієї причини результат цих виборів не може бути визнаний”, — вказала глава кабміну Німеччини, яка з 1 липня по ротації є головою Ради ЄС.
Також, як повідомляють журналісти, за словами очільника Євроради Шарля Мішеля, ЄС невдовзі введе санкції у зв'язку з ситуацією у Білорусі.
"За словами Шарля Мішеля, ЄС невдовзі накладе санкції на "значну кількість" осіб. Білорусь", - написав брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк у Twitter.
Також ЄС перерозподілити кошти, спрямовані Білорусі - для суспільства. Йдеться про 53 млн євро.
Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.
Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановском перед зустріччю глав держав ЄС випустила звернення, в якому закликала європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі.
At #EUCO the EU gave 3 strong messages:
▪️We support Belarusians
who want fundamental freedoms
& democracy.
▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.
▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus.