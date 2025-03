ЄС не визнає вибори в Білорусі, обіцяє санкції

“Глави держав і урядів країн ЄС не визнають результатів виборів президента Білорусі”, - йдеться в повідомленні з посиланням на слова канцлера ФРН Ангели Меркель за підсумками саміту лідерів ЄС в Брюсселі 19 серпня.

За її словами, голосування не було ні справедливим, ні вільним.

“Вибори не були ні справедливими, ні вільними, і з цієї причини результат цих виборів не може бути визнаний”, — вказала глава кабміну Німеччини, яка з 1 липня по ротації є головою Ради ЄС.

Також, як повідомляють журналісти, за словами очільника Євроради Шарля Мішеля, ЄС невдовзі введе санкції у зв'язку з ситуацією у Білорусі.

"За словами Шарля Мішеля, ЄС невдовзі накладе санкції на "значну кількість" осіб. Білорусь", - написав брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк у Twitter.

Також ЄС перерозподілити кошти, спрямовані Білорусі - для суспільства. Йдеться про 53 млн євро.

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановском перед зустріччю глав держав ЄС випустила звернення, в якому закликала європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі.

At #EUCO the EU gave 3 strong messages:

▪️We support Belarusians

who want fundamental freedoms

& democracy.

▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.

▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020