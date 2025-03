ЕС не признает выборы в Беларуси, обещает санкции

"Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси", - говорится в сообщении со ссылкой на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе 19 августа.

По ее словам, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - указала глава кабмина Германии, с 1 июля по ротации являющаяся председателем Совета ЕС.

Также, как сообщают журналисты, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС вскоре введет санкции в связи с ситуацией в Беларуси.

"По словам Шарля Мишеля, ЕС вскоре наложит санкции на "значительное количество" лиц. Беларусь", - написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Также ЕС решил перераспределить средства, направленные Беларуси - для общества. Речь идет о 53 млн евро.

Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призвала европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси.

At #EUCO the EU gave 3 strong messages:

▪️We support Belarusians

who want fundamental freedoms

& democracy.

▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.

▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020