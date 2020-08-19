ЕС не признает выборы в Беларуси, обещает санкции

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103533 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129194 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108746 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128914 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101654 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102407 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104123 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101981 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

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ЕС не признает выборы в Беларуси, обещает санкции

ЕС не признает выборы в Беларуси, обещает санкции

Киев  •  УНН

 • 17642 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси", - говорится в сообщении со ссылкой на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе 19 августа.

По ее словам, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - указала глава кабмина Германии, с 1 июля по ротации являющаяся председателем Совета ЕС.

Также, как сообщают журналисты, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС вскоре введет санкции в связи с ситуацией в Беларуси.

"По словам Шарля Мишеля, ЕС вскоре наложит санкции на "значительное количество" лиц. Беларусь", - написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Также ЕС решил перераспределить средства, направленные Беларуси - для общества. Речь идет о 53 млн евро.

Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призвала европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси.

At #EUCO the EU gave 3 strong messages:
▪️We support Belarusians
who want fundamental freedoms
& democracy.
▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.
▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020

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