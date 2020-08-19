ЕС не признает выборы в Беларуси, обещает санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси", - говорится в сообщении со ссылкой на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе 19 августа.
По ее словам, голосование не было ни справедливым, ни свободным.
"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - указала глава кабмина Германии, с 1 июля по ротации являющаяся председателем Совета ЕС.
Также, как сообщают журналисты, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС вскоре введет санкции в связи с ситуацией в Беларуси.
"По словам Шарля Мишеля, ЕС вскоре наложит санкции на "значительное количество" лиц. Беларусь", - написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
Также ЕС решил перераспределить средства, направленные Беларуси - для общества. Речь идет о 53 млн евро.
Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призвала европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси.
At #EUCO the EU gave 3 strong messages:
▪️We support Belarusians
who want fundamental freedoms
& democracy.
▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.
▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus.