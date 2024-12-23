Крупнейший банк Италии ограничит платежи из рф: что изменится с 2025 года

Финансовые операции банка Intesa Sanpaolo с российскими клиентами будут ограничены с 15 января 2025 года. Однако будут исключения.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратит прием платежей в евро от российских банков. Решение вероятно коснется преимущественно российских корпоративных клиентов: это экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства.

Также указывается, что исключением будут коммерческие операции между счетами в самом Intesa Sanpaolo.

Справка

Intesa Sanpaolo - итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны. Банк «Интеза» - стопроцентная «дочка» Intesa Sanpaolo.

Ограничения коснутся платежей в евро, за исключением коммерческих операций между счетами в самом Intesa Sanpaolo, а также расположенными в Италии его дочерними структурами и банками. В итальянском банке просят в связи с предстоящими изменениями заранее оценивать возможные риски отказа в их проведении