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Крупнейший банк Италии ограничит платежи из рф: что изменится с 2025 года

Крупнейший банк Италии ограничит платежи из рф: что изменится с 2025 года

Киев  •  УНН

 • 7043 просмотра

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Intesa Sanpaolo прекратит принимать платежи в евро от российских банков с 15 января 2025 года. Ограничения коснутся преимущественно корпоративных клиентов РФ, но будут иметь исключения для внутренних операций.

Финансовые операции банка Intesa Sanpaolo с российскими клиентами будут ограничены с 15 января 2025 года. Однако будут исключения.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратит прием платежей в евро от российских банков. Решение вероятно коснется преимущественно российских корпоративных клиентов: это экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства. 

Также указывается, что исключением будут коммерческие операции между счетами в самом Intesa Sanpaolo. 

Справка

Intesa Sanpaolo - итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны. Банк «Интеза» - стопроцентная «дочка» Intesa Sanpaolo. 

 Ограничения коснутся платежей в евро, за исключением коммерческих операций между счетами в самом Intesa Sanpaolo, а также расположенными в Италии его дочерними структурами и банками. В итальянском банке просят в связи с предстоящими изменениями заранее оценивать возможные риски отказа в их проведении

- пишет DW.
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