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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получит $2 млрд от Всемирного банка: часть - от США за счет замороженных активов рф

Украина получит $2 млрд от Всемирного банка: часть - от США за счет замороженных активов рф

Киев  •  УНН

 • 438 просмотра

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Всемирный банк предоставит Украине $2 млрд через механизм DPL. $1 млрд поступит как грант из фонда FIF за счет США, еще $1,05 млрд - как заем под гарантии Японии и Британии.

Всемирный банк предоставит Украине $2 млрд через механизм DPL. $1 млрд поступит как грант за счет США, еще $1,05 млрд - как заем под гарантии Японии и Великобритании, сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов. Всемирный банк предоставит 2 млрд долларов через механизм DPL. Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. А сегодня соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины. В частности, 1 млрд долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счет взноса США в рамках инициативы G7. Еще 1,05 млрд долларов получим в виде займа под гарантии от правительств Японии и Великобритании», - написал Шмыгаль.

По его словам, «Украина выполнила все необходимые меры для получения средств». «Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления», - указал Премьер.

Глава экономики ЕС открыт относительно конфискации замороженных активов рф - Bloomberg20 дек. 2024, 08:12 • 11714 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль