Лидер Гренландии резко отреагировал на заявление Трампа о контроле над островом
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для национальной безопасности США. Дания и власти Гренландии категорически отвергли возможность продажи острова.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией. Премьер-министр Муте Эгеде в ответ сказал, что Гренландия не будет продаваться. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
После того, как Трамп выразил мнение, что контроль над островом является важным для национальной безопасности США, Эгеде отрицал любые попытки изменить статус территории, подчеркнув, что «Гренландия - наша, мы не продаемся и никогда не будем продаваться».
Трамп, комментируя возможность контроля над Гренландией, отметил, что это имеет важное значение для США, в частности для национальной безопасности и глобальной стабильности.
В то же время, правительство Дании и лидеры Гренландии отвергли любые подобные предложения, подчеркивая, что территориальный суверенитет Гренландии не подлежит обсуждению.
Во время своего предыдущего президентства Трамп уже выражал желание приобрести Гренландию, но это было категорически отклонено правительством Дании и местными властями острова. В ответ Дания и Гренландия заявили, что подобные предложения являются абсурдными.
Гренландия, которая остается частью Дании со времен колониального периода, является стратегически важной для США из-за расположенной там авиабазы, которая является ключевой для системы раннего предупреждения о баллистических ракетах. Остров также обладает значительными природными ресурсами, но его экономика в основном зависит от ежегодных субсидий Дании и рыболовства.
Несмотря на это, Гренландия с 2009 года имеет право провозгласить независимость от Дании, но пока воздерживается от этого шага.
Отметим
США неоднократно с 1867 года рассматривали возможность приобретения Гренландии - крупнейшего острова мира, не являющегося континентом.
Гренландия является частью Северной Америки, но имеет тесные связи с Европой и получает финансирование от ЕС как заморская территория Дании.
Этот остров имеет выход к Арктике, где продолжается геополитическая гонка за ресурсы, которые уже испытывают последствия изменения климата.
В последнее время россия пытается заявить права на территории в экономической зоне Гренландии.
Природные ресурсы острова включают золото, серебро, медь и уран, а также значительный потенциал нефти в его водах.
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