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Новое правительство Румынии: кто возглавит коалицию и какие партии войдут в состав

Новое правительство Румынии: кто возглавит коалицию и какие партии войдут в состав

Киев  •  УНН

 • 5679 просмотра

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Президент Румынии назначил Марселя Чолаку возглавить новое проевропейское коалиционное правительство. В состав войдут социал-демократы, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник назначил действующего премьер-министра Марселя Чолаку возглавить новое проевропейское коалиционное правительство.

Передает УНН со ссылкой на Globo и Calea Europeana.

Президент Клаус Йоханнис назначил лидера Социал-демократической партии (PSD) Марселя Чолаку в понедельник на новый мандат премьер-министра, на следующий день после консультаций с парламентскими партиями.

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Коалиционное правительство, которому, как ожидается, парламент выразит вотум доверия также в понедельник, включает социал-демократов Чолаку, правоцентристских либералов и этническую венгерскую партию UDMR.

Социал-демократическая партия займет восемь правительственных должностей, включая юстицию, транспорт, труд и оборону, и большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.

Правоцентристская Либеральная партия будет иметь шесть должностей в кабинете министров, включая министерства энергетики, внутренних и иностранных дел. Этническая венгерская партия УДМР будет иметь две должности, в частности в финансах.

Вместе с представителями местных этнических меньшинств три партии будут иметь незначительное большинство в законодательном органе.

Этап переговоров по новому правительству завершился. Проевропейская коалиция, сформированная PSD, PNL, UDMR и меньшинствами, решила создать большинство и правительство. Уже сегодня в парламенте это большинство проверено и оно является определенным. Проевропейская коалиция предложила мне кандидатуру, которую я решил принять. Итак, я выдвигаю господина Марчела Чолаку на должность Премьер-министра Правительства Румынии. В то же время позвольте мне пожелать успеха новым коалициям, проевропейской, прорумынской коалиции, которая имеет все шансы сдержать очень хороший курс Румынии после неоспоримых экономических успехов, после вступления Румынии в Шенгенскую зону, И я верю, что они очень хорошо справятся с теми проблемами, с которыми мы сейчас, безусловно, сталкиваемся, - построение бюджета и установление календаря президентских выборов

сказал президент Румынии.

Напомним,

В Румынии изъяли $7 млн у Богдана Пещира за незаконное финансирование кампании Келина Георгеску. Через TikTok-аккаунт «bogpr» он потратил более €1 млн на продвижение кандидата.

Молдова объявляет чрезвычайное положение на 60 дней из-за возможного энергетического кризиса13 дек. 2024, 07:34 • 16935 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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