Новое правительство Румынии: кто возглавит коалицию и какие партии войдут в состав

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник назначил действующего премьер-министра Марселя Чолаку возглавить новое проевропейское коалиционное правительство.

Передает УНН со ссылкой на Globo и Calea Europeana.

Президент Клаус Йоханнис назначил лидера Социал-демократической партии (PSD) Марселя Чолаку в понедельник на новый мандат премьер-министра, на следующий день после консультаций с парламентскими партиями.

Коалиционное правительство, которому, как ожидается, парламент выразит вотум доверия также в понедельник, включает социал-демократов Чолаку, правоцентристских либералов и этническую венгерскую партию UDMR.

Социал-демократическая партия займет восемь правительственных должностей, включая юстицию, транспорт, труд и оборону, и большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.

Правоцентристская Либеральная партия будет иметь шесть должностей в кабинете министров, включая министерства энергетики, внутренних и иностранных дел. Этническая венгерская партия УДМР будет иметь две должности, в частности в финансах.

Вместе с представителями местных этнических меньшинств три партии будут иметь незначительное большинство в законодательном органе.

Этап переговоров по новому правительству завершился. Проевропейская коалиция, сформированная PSD, PNL, UDMR и меньшинствами, решила создать большинство и правительство. Уже сегодня в парламенте это большинство проверено и оно является определенным. Проевропейская коалиция предложила мне кандидатуру, которую я решил принять. Итак, я выдвигаю господина Марчела Чолаку на должность Премьер-министра Правительства Румынии. В то же время позвольте мне пожелать успеха новым коалициям, проевропейской, прорумынской коалиции, которая имеет все шансы сдержать очень хороший курс Румынии после неоспоримых экономических успехов, после вступления Румынии в Шенгенскую зону, И я верю, что они очень хорошо справятся с теми проблемами, с которыми мы сейчас, безусловно, сталкиваемся, - построение бюджета и установление календаря президентских выборов