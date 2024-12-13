Молдова объявляет чрезвычайное положение на 60 дней из-за возможного энергетического кризиса
Киев • УНН
Парламент Молдовы ввел 60-дневное чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения поставок газа в Приднестровье с 2025 года. Страна остается энергетически уязвимой из-за зависимости от Кучурганской электростанции.
Более 50 депутатов поддержали инициативу главы правительства Молдовы. Решение принято в контексте рисков, связанных с возможным прекращением поставок газа в регион Приднестровья с 1 января 2025 года.
Передает УНН со ссылкой на IPN и Radio Iasi.
Детали
В Республике Молдова в сфере энергетики будет введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Законодательную инициативу, представленную на пленарном заседании парламента премьер-министром Дорином Речаном, поддержали 56 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Решение было принято на фоне рисков, связанных с возможным прекращением поставок газа российским «Газпромом» в Приднестровский регион Молдовы с 1 января 2025 года.
Справочно
Республика Молдова остается уязвимой с энергетической точки зрения, в значительной степени зависимой от закупок электроэнергии на Кучурганской электростанции, расположенной левее Днестра, на территории, контролируемой сепаратистскими властями. В случае, если российский концерн «газпром» с 1 января будет способствовать поставкам газа в регион Приднестровья, решение коснется бизнеса и населения на левом берегу Днестра. На правом берегу, по мнению экспертов, властям придется закупать необходимую электроэнергию на международном рынке по более высоким ценам, отмечается в публикации Radio Iasi.
Напомним
Ранее УНН также передавал, что в условиях отсутствия полноценной работы Кучурганской электростанции электроснабжение Республики Молдова напрямую зависит от импорта из Румынии, но соседняя с Молдовой страна также сталкивается с дефицитом электроэнергии.