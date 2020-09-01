Прем'єр Польщі порівняв ситуацію у Білорусі з революцією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у час свят 40-ліття підписання серпневих угод у Гданську підкреслив, що серпень 1980 року був мирною революцією, та прокоментував ситуацію в Білорусі. Про це повідомляє “Польське радіо”, передає УНН.
“Так же, як і ми, поляки, в серпні вони борються в серпні — за свободу, демократію і суверенітет. Брати-білоруси, зараз ви переживаєте свій серпень, свій прилив солідарності. Ми з вами, польська солідарність з вами”, — сказав Моравецький.
Він також відзначив гуманітарну допомогу польського профсоюзу бастуючим робітникам Білорусі.
“Ми віримо, що вільна, суверенна Білорусь належить сім’ї європейських народів у гармонії та мирі з усіма своїми сусідами. Саме таку Білорусь хочуть більшість білорусів”, — підкреслив прем’єр Польщі.
Як повідомляв УНН, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами голосування на виборах, за якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Лідер Білорусі заговорив про військову загрозу для країни та привів половину армії в бойову готовність. Він також заявив, що протести у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють. У центрі Мінська та в інших містах продовжуються сутички протестувальників з правоохоронцями та затримання учасників протестів.
Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.