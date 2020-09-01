Премьер Польши сравнил ситуацию в Беларуси с революцией

“Так же, как и мы, поляки, в августе они борются в августе — за свободу, демократию и суверенитет. Братья-белорусы, сейчас вы переживаете свой август, свой прилив солидарности. Мы с вами, польская солидарность с вами”, - сказал Моравецкий.

Он также отметил гуманитарную помощь польского профсоюза бастующим рабочим Беларуси.

“Мы верим, что свободная, суверенная Беларусь принадлежит семье европейских народов в гармонии и мире со всеми своими соседями. Именно такую Беларусь хотят большинство белорусов”, - подчеркнул премьер Польши.

Как сообщал УНН, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами голосования на выборах, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Лидер Беларуси заговорил о военной угрозе для страны и привел половину армии в боевую готовность. Он также заявил, что протесты в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают. В центре Минска и в других городах продолжаются столкновения протестующих с правоохранителями и задержания участников протестов.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.