В Беларуси после вмешательства Ватикана позволили архиепископу вернуться в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Посольство Ватикана сообщило об отсутствии препятствий для возвращения католического архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича в Беларусь из-за границы. Об этом говорится в заявлении Римско-католической церкви в Беларуси, передает УНН.
“Апостольская нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года поступила информация из компетентных государственных органов о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что таких результатов удалось добиться от властей Беларуси после просьбы Папы Римского Франциска о возвращении архиепископа Тадеуша Кондрусевича для празднования Рождества Христова.
По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, просьба Папы Римского Франциска была адресована лично президенту Беларуси Александру Лукашенко.
“Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение”, — заявил Макей в ходе брифинга с прессой.
Напомним, митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов Беларуси Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из Польши. До этого архиепископ неоднократно критиковал белорусские власти за насилие по отношению к протестующим против режима президента Александра Лукашенко.