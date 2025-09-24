$41.380.13
Будапештський меморандум "провалився", Україна будує нову архітектуру безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна будує нову архітектуру безпеки разом з Великою Британією, Францією та понад 30 країнами. Це відбувається після того, як Будапештський меморандум, що мав гарантувати безпеку, "провалився" і перетворився на "порожні слова".

Будапештський меморандум "провалився", Україна будує нову архітектуру безпеки - Зеленський

Оскільки Будапештський меморандум "провалився" і перетворився "на порожні слова", Україна будує нову архітектуру безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України, передає УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів

- зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку росія не зможе перетнути знову.

Під час цього ж виступу Президент України зауважив, що правитель росії володимир путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

"Ми сказали "так" на кожну пропозицію Президента США щодо припинення вогню та переговорів із росією для встановлення миру, але росія завжди каже "ні" або намагається заплутати всіх, щоб не допустити навіть припинення вогню", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.  

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з очільником кремля путіним будь-де, окрім Москви. Пропонувалися переговори в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, Європі, Австрії, Швейцарії та Казахстані.

Віта Зеленецька

