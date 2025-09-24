Будапештский меморандум "провалился", Украина строит новую архитектуру безопасности - Зеленский

Поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова. Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более чем 30 странами в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов - отметил Владимир Зеленский.

По его словам, реальные гарантии безопасности должны стать чертой, которую Россия не сможет пересечь снова.

Во время этого же выступления Президент Украины отметил, что правитель России Владимир Путин боится переговоров и появляется за границей только для того, чтобы выиграть время для убийств, притворяясь, что стремится к дипломатии.

"Мы сказали "да" на каждое предложение Президента США о прекращении огня и переговорах с Россией для установления мира, но Россия всегда говорит "нет" или пытается запутать всех, чтобы не допустить даже прекращения огня", - сказал Зеленский.

Напомним

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Путиным где угодно, кроме Москвы. Предлагались переговоры в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Европе, Австрии, Швейцарии и Казахстане.