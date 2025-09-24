Будапештский меморандум "провалился", Украина строит новую архитектуру безопасности - Зеленский

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 11412 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 20494 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 20673 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 20358 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 41923 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 25196 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 58427 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41640 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38802 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51479 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
77%
754мм
Популярные новости
Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский23 сентября, 18:03 • 6970 просмотра
Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти23 сентября, 18:21 • 7410 просмотра
Европа стремится отказаться от российских энергоносителей к 2027 году: фон дер Ляйен на встрече с Трампом23 сентября, 18:37 • 6732 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия23 сентября, 18:48 • 18019 просмотра
Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетикиVideo23 сентября, 20:05 • 5444 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 41926 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 33153 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 48063 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 49099 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 58427 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Швейцария
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 17960 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 79110 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 40349 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 55393 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 107112 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
SpaceX Starship
МиГ-31
E-6 Mercury

Будапештский меморандум "провалился", Украина строит новую архитектуру безопасности - Зеленский

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина строит новую архитектуру безопасности вместе с Великобританией, Францией и более чем 30 странами. Это происходит после того, как Будапештский меморандум, который должен был гарантировать безопасность, "провалился" и превратился в "пустые слова".

Будапештский меморандум "провалился", Украина строит новую архитектуру безопасности - Зеленский

Поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова. Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более чем 30 странами в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов

- отметил Владимир Зеленский.

По его словам, реальные гарантии безопасности должны стать чертой, которую Россия не сможет пересечь снова.

Во время этого же выступления Президент Украины отметил, что правитель России Владимир Путин боится переговоров и появляется за границей только для того, чтобы выиграть время для убийств, притворяясь, что стремится к дипломатии.

"Мы сказали "да" на каждое предложение Президента США о прекращении огня и переговорах с Россией для установления мира, но Россия всегда говорит "нет" или пытается запутать всех, чтобы не допустить даже прекращения огня", - сказал Зеленский.

Напомним

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Путиным где угодно, кроме Москвы. Предлагались переговоры в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Европе, Австрии, Швейцарии и Казахстане.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Австрия
Швейцария
Нью-Йорк
Франция
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Казахстан