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Бейрут

Столица Ливана
Бейрут - один из древнейших непрерывно населённых городов мира: его упоминают ещё в дипломатической переписке XIV века до н. э. В римские времена город прославился школой права, считавшейся одной из лучших в империи, пока её не разрушили землетрясение и цунами 551 года. После арабского завоевания VII века Бейрут находился под властью различных мусульманских династий и Османской империи. В 1920 году французская мандатная администрация сделала Бейрут столицей новосозданного Великого Ливана, а в 1943-м город стал столицей независимого государства. Гражданская война 1975–1990 годов нанесла городу огромный ущерб, а взрыв в порту в 2020 году стал одной из крупнейших неядерных катастроф в истории. Тогда в порту взорвался груз, содержавший тысячи тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли более двухсот человек. Численность населения города, по разным оценкам, составляет от 900 тысяч до 2 миллионов человек.
635
Арабское завоевание
1920
Столица французского мандата Великий Ливан
1943
Столица независимого Ливана
1975–1990
Разрушения во время гражданской войны
2020
Взрыв в порту Бейрута
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