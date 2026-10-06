Бейрут
Соглашение США и Ирана снизило интенсивность боев в Ливане, но Израиль не выводит войска. Власти призывают переселенцев пока не возвращаться домой.
ЦАХАЛ ликвидировал Али Муссу Дакдука на юге Ливана. Он организовывал операции против Израиля и атаковал американские войска в 2007 году.
В западных регионах Ирана отменили авиарейсы из-за угрозы эскалации с Израилем. На данный момент воздушное пространство страны полностью свободно от самолетов.
Высший совет нацбезопасности Ирана предупредил о неизбежной мести за израильские удары по Бейруту. Тегеран назвал действия Израиля нарушением красных линий.
Президент США возмутился ударами по Ливану, которые задержали подписание соглашения с Ираном. Трамп предупредил Нетаньяху о риске остаться без поддержки.
Трамп осудил удар Израиля по Бейруту из-за подготовки мирного соглашения с Ираном. Он призвал стороны прекратить огонь ради стабильности в регионе.
Мохаммад-Багер Галибаф считает, что израильский удар по Бейруту подрывает обязательства США. Иран настаивает на включении Ливана в мирное соглашение.
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру Хезболлы в Бейруте в ответ на обстрелы территории Израиля. Также ликвидирован командир подразделения Силы Радвана.
ЦАХАЛ приказал эвакуировать жителей города Тир из-за запусков ракет «Хезболлой». Под угрозой оказался исторический квартал Аль-Хара из списка ЮНЕСКО.
Тегеран выпустил ракеты по Израилю в ответ на израильскую атаку по жилому дому в Бейруте. Это первый подобный обстрел за последние два месяца.
Стоимость WTI снизилась до 95 долларов на фоне заявлений США о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Brent торгуется по 98 долларов за баррель.
Трамп подтвердил нецензурные выражения во время разговора с Нетаньяху из-за операций в Ливане. Президент США требует остановить боевые действия для успеха мирных переговоров с Ираном.
Израиль продолжает удары по Ливану, несмотря на призывы Трампа не атаковать Бейрут. В Вашингтоне продолжаются переговоры о полном прекращении боевых действий.
Трамп опроверг прекращение диалога с Ираном, заявив о ежедневных контактах. Он призвал Тегеран немедленно заключить меморандум о взаимопонимании.
Махмуд Комати заявил об отказе прекратить атаки на север Израиля в обмен на безопасность Бейрута. Группировка обещает более сильный ответ на любую агрессию.
Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вопреки сообщениям об их остановке. Нетаньяху заверил его в отказе от ввода войск в Бейрут.
Трамп заявил об "отводе войск" от Бейрута после разговора с Нетаньяху. Хезболла согласилась на взаимное прекращение огня через посредников.
Ряд стран осудил израильские удары по Ливану и призвал к дипломатии. Мировое сообщество требует немедленного прекращения военной эскалации.
Тегеран прекратил диалог из-за израильских ударов по Ливану. Иран требует вывода войск ЦАХАЛ и угрожает закрытием стратегических морских проливов.
В Вашингтоне начнутся переговоры между Ливаном и Израилем о продлении перемирия. За время действия текущего соглашения уже погибло более 400 человек.
Между Ливаном и Израилем начало действовать 10-дневное перемирие. Люди массово едут на юг, хотя армия предупреждает об израильской агрессии и ударах по целям.
Группировка «Хезболла» выступает против прямых переговоров сторон в США. Боевики не признают соглашений и готовы обсуждать оружие только после вывода войск.
Президент Аун заявил о суверенном праве государства вести переговоры без посторонних сил. В Бейруте и портах усилены меры безопасности для предотвращения контрабанды оружия.
Папа Римский призвал остановить боевые действия в Ливане из-за морального долга защиты людей. Израиль усилил атаки на юге страны и наземные операции.
В Тель-Авиве, Париже и других городах прошли митинги за и против войны с Ираном. Протестующие призывали остановить военную машину и сменить режим.
Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать переговоры с Ливаном в ближайшее время. Стороны обсудят демилитаризацию группировки и мирные отношения.
Израильская армия уничтожила Али Юсуфа Харши, который был советником Наим Кассема. Также в Ливане нанесены удары по складам оружия и пунктам пропуска боевиков.
Иранская Революционная гвардия опубликовала карты минирования Ормузского пролива. Это привело к скачку цен на нефть и поставило под угрозу перемирие.
Израиль за 10 минут атаковал более 100 командных центров и штабов Хезболлы. Операция готовилась несколько недель на основе точных разведывательных данных.
ЦАХАЛ завершил волну атак на иранские ракетные объекты и остается в готовности. Несмотря на перемирие с Тегераном, Израиль атакует Хезболлу в Ливане.