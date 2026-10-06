В Иране заявили, что израильский удар по Бейруту может подорвать переговоры с США о прекращении войны

Мохаммад-Багер Галибаф считает, что израильский удар по Бейруту подрывает обязательства США. Иран настаивает на включении Ливана в мирное соглашение.