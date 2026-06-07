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Financial Times

Иран впервые с апреля выпустил ракеты по Израилю

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Тегеран выпустил ракеты по Израилю в ответ на израильскую атаку по жилому дому в Бейруте. Это первый подобный обстрел за последние два месяца.

Иран впервые с апреля выпустил ракеты по Израилю

В воскресенье, 7 июня, Израиль заявил, что Иран запустил по нему ракеты. Это стало первым подобным обстрелом с момента вступления в силу хрупкого перемирия в начале апреля, что осложняет посреднические усилия по заключению соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Государственная телерадиокомпания Ирана подтвердила запуск ракет, а на севере Израиля прогремели многочисленные взрывы. Израильские военные сообщили, что работают над перехватом ракет, однако добавили, что "оборона не является герметичной", а сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких регионах страны.

Тегеран предупреждал об ответном ударе после того, как Израиль в воскресенье без предупреждения нанес удар по южным пригородам Бейрута, проигнорировав просьбу Вашингтона несколько дней назад воздержаться от этого. Израиль назвал это возмездием за то, что поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" ранее в тот же день обстреляла север Израиля.

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Атака Израиля на Бейрут произошла через несколько дней после того, как правительства Ливана и Израиля согласовали режим прекращения огня в ходе переговоров при посредничестве США, хотя "Хезболла" отвергла это соглашение. В результате удара по жилому дому два человека погибли, еще 20 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

Иран предупреждал, что атака на Бейрут возобновит полномасштабную войну на всем Ближнем Востоке, даже несмотря на то, что Пакистан пытается возобновить переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Иран стремится к тому, чтобы любое будущее соглашение включало прекращение войны в Ливане.

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Ольга Розгон

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