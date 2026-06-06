США и Иран обменялись ударами, боевые действия в Ливане обостряются

Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд

Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд

Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд

Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд

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