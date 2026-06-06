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США и Иран обменялись ударами, боевые действия в Ливане обостряются

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

США перехватили ракеты Ирана и атаковали его радары в Персидском заливе. В Кувейте и Бахрейне объявили тревогу из-за угрозы воздушных ударов.

США и Иран обменялись ударами, боевые действия в Ливане обостряются

США и Иран обменялись ударами рано утром в субботу по местному времени, через несколько дней после публикации противоречивых сообщений о состоянии переговоров о прекращении огня, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Тем временем в Ливане боевые действия между израильскими войсками и поддерживаемой Ираном «Хезболлой», как указывает издание, обострились, несмотря на прекращение огня, согласованное правительствами Израиля и Ливана.

Что произошло в регионе:

  • Ормузский пролив: США перехватили волну ракет и беспилотников, запущенных Ираном в направлении Ормузского пролива и региона Персидского залива. Американские войска также нанесли удары по прибрежным радиолокационным станциям наблюдения в Иране, сбив четыре ударных беспилотника, сообщило Центральное командование США. Иран произвел несколько выстрелов в качестве «предупреждения» вблизи Ормузского пролива, что «возможно, было связано» с перемещением военно-морских судов США в этом районе, сообщает полуофициальное информационное агентство Mehr;
    • государства Персидского залива: сирены были активированы рано утром в субботу в Кувейте и Бахрейне. Армия Кувейта заявила, что реагирует на ракетные угрозы и угрозы беспилотников, в то время как Бахрейн призвал жителей искать укрытие;
      • Ливан: согласно подсчетам жертв CNN, о которых сообщает государственное National News Agency, более 20 человек погибли в результате ударов на юге страны в пятницу.

        Другие события:

        • министр иностранных дел Ирана опроверг заявления президента Ливана Джозефа Ауна, сделанные в интервью CNN, о том, что Тегеран использует Ливан как разменную монету в войне с США и Израилем. Аббас Арагчи сказал: «Спасите Ливан от вашего настоящего врага, господин президент», как указывает издание, очевидно имея в виду Израиль;
          • президент США Дональд Трамп заявил, что он «очень быстро продвигается» в войне с Ираном, несмотря на первоначальные заявленные сроки от четырех до шести недель. «У меня уже три месяца, понимаете. Вьетнамская война длилась 19 лет. У меня уже третий месяц», — сказал он NBC News;
            • высокопоставленный иранский чиновник заявил CNN, что потенциальное мирное соглашение зависит от согласия администрации Трампа вернуть 24 миллиарда долларов замороженных иранских активов, и предупредил о возможности более широкой войны;
              • специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с командой экспертов в национальной лаборатории в Теннесси в четверг, сообщил американский чиновник, пока США работают над ядерными переговорами с Ираном. Скотт Рокер, вице-президент Программы безопасности ядерных материалов Инициативы по ядерной угрозе, пояснил, что лаборатория имеет историю изъятия высокообогащенного урана.

                Иран связал завершение войны с США и Израилем с прекращением боевых действий в Ливане04.06.26, 07:31 • 4596 просмотров

                Юлия Шрамко

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