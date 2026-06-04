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Иран связал завершение войны с США и Израилем с прекращением боевых действий в Ливане

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал условием мира вывод израильских войск из Ливана. Тегеран готов помогать в восстановлении страны после войны.

Иран связал завершение войны с США и Израилем с прекращением боевых действий в Ливане

Война между США и Израилем против Ирана завершится только после прекращения боевых действий в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Mayadeen, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Мы придерживаемся такой же позиции относительно прекращения огня и такой же позиции относительно прекращения войны

– сказал Арагчи.

По его словам, завершение конфликта также должно предусматривать вывод израильских войск с территории Ливана.

Иран ранее неоднократно подчеркивал, что любое соглашение о прекращении огня должно охватывать и Ливан. На этом фоне 4 июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о введении режима прекращения огня при условии полного прекращения атак со стороны "Хезболлы" и вывода ее боевиков из южных районов страны.

Глава иранского МИД также заявил, что все политические силы, включая "Хезболлу", должны участвовать во внутреннем диалоге в Ливане.

Мир должен признать, что "Хезболла" является частью ливанской реальности

– отметил он, добавив, что попытки ликвидировать группировку лишь усилили ее позиции.

Кроме того, Арагчи заявил о готовности Тегерана присоединиться к восстановлению Ливана после завершения войны.

Мы надеемся, что усилия по восстановлению начнутся после окончания войны. Конечно, народ и правительство Ирана никогда не забудут своих друзей в Ливане… мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы помочь ливанскому народу

– сказал министр.

В то же время Израиль продолжает рассматривать "Хезболлу" как террористическую группировку, представляющую угрозу его безопасности, и настаивает на ее разоружении.

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня и новых переговорах04.06.26, 03:38 • 2030 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Израиль
Ливан
Соединённые Штаты
Иран