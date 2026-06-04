Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня и новых переговорах
Киев • УНН
Стороны согласовали режим тишины при условии вывода боевиков «Хезболлы» из Южного Литани. Следующий раунд переговоров назначен на неделю с 22 июня.
Израиль и Ливан по результатам переговоров под руководством США договорились о введении режима прекращения огня и возобновлении прямых переговоров по долгосрочному урегулированию. Об этом говорится в совместном заявлении США, Ливана и Израиля, обнародованном Государственным департаментом США, пишет УНН.
Детали
Договоренность была достигнута в ходе четвертой трехсторонней встречи высокого уровня, которая состоялась 2-3 июня. В заявлении отмечается, что режим прекращения огня вступит в силу при условии полного прекращения боевых действий со стороны "Хезболлы" и вывода всех ее боевиков из района Южного Литани.
Стороны договорились о новых переговорах
Израиль и Ливан также согласились создать пилотные зоны, где контроль над территорией будут осуществлять исключительно Ливанские вооруженные силы без присутствия негосударственных вооруженных формирований. По замыслу сторон, это должно стать шагом к более широкому соглашению о мире и безопасности.
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В документе подчеркивается, что будущее отношений между Израилем и Ливаном должно определяться только суверенными правительствами двух стран. Участники переговоров также осудили действия Ирана в регионе и подтвердили намерение продолжить работу над разоружением "Хезболлы" и ликвидацией ее инфраструктуры.
Следующий раунд политических переговоров и переговоров по безопасности между Израилем и Ливаном запланирован на неделю, которая начнется 22 июня. США продолжат выступать посредником и будут поддерживать связь между сторонами до достижения всеобъемлющего соглашения.
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