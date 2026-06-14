Иран назвал «неизбежным» ответ Израилю за удары по Бейруту
Киев • УНН
Высший совет нацбезопасности Ирана предупредил о неизбежной мести за израильские удары по Бейруту. Тегеран назвал действия Израиля нарушением красных линий.
Высший орган национальной безопасности Ирана в воскресенье предупредил, что ответные действия «неизбежны» после израильского удара по союзнику Тегерана, «Хезболле», в южных пригородах Бейрута, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
«Ответные действия бойцов ислама неизбежны», — говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности, опубликованном в X. «Ливан — это наша жизнь, и нарушение красных линий Исламской Республики недопустимо».
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Напомним
Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры группировки «Хезболла» в районе Дахия в Бейруте.