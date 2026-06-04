Нефть подешевела до $95 после сообщений о договоренности по прекращению огня между Израилем и Ливаном
Киев • УНН
Стоимость WTI снизилась до 95 долларов на фоне заявлений США о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Brent торгуется по 98 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть снизились после трехдневного роста на фоне заявлений США о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на американскую нефть WTI опустились до 95 долларов за баррель после почти 10% роста с начала недели. В то же время нефть Brent торговалась вблизи отметки 98 долларов за баррель.
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В Государственном департаменте США заявили, что режим прекращения огня предусматривает полное прекращение атак со стороны "Хезболлы" и отвод ее боевиков из района к югу от реки Литани.
Переговоры между США и Ираном остаются сложными
Несмотря на сигналы о деэскалации, переговоры между Вашингтоном и Тегераном о продлении перемирия и возобновлении судоходства через Ормузский пролив остаются напряженными. По данным иранских источников, существенного прогресса пока не достигнуто, а Тегеран готов к новым ударам в случае продолжения атак на Бейрут.
Дополнительным фактором поддержки нефтяных котировок остается сокращение запасов в США. В частности, запасы сырой нефти в Кушинге (штат Оклахома), который является ключевым пунктом поставок WTI, снижаются уже шестую неделю подряд и приближаются к минимально допустимому операционному уровню.
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